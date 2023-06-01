Глава КГБ Беларуси прокомментировал причины усиления контроля на границе

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель объяснил причины усиления контроля на внешней границе Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Он напомнил, что ранее предупреждал о намерении принять дополнительные меры по усилению контрразведывательного режима на территории Беларуси. "Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси", - сказал председатель КГБ.

По его словам, КГБ получает информацию о наличии реальных планов среди лиц из боевых групп, сформированных на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии, некоторых других стран, о совершении терактов в Беларуси. "Вот этот барьер (усиленный контроль на границе. - прим. БЕЛТА) - это только одна из составляющих, которая позволяет нам осуществлять определенную фильтрацию этого контингента и не допускать на нашу территорию", - сказал он.