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Глава КГБ Беларуси прокомментировал причины усиления контроля на границе
Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель объяснил причины усиления контроля на внешней границе Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Он напомнил, что ранее предупреждал о намерении принять дополнительные меры по усилению контрразведывательного режима на территории Беларуси. "Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси", - сказал председатель КГБ.
По его словам, КГБ получает информацию о наличии реальных планов среди лиц из боевых групп, сформированных на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии, некоторых других стран, о совершении терактов в Беларуси. "Вот этот барьер (усиленный контроль на границе. - прим. БЕЛТА) - это только одна из составляющих, которая позволяет нам осуществлять определенную фильтрацию этого контингента и не допускать на нашу территорию", - сказал он.
Один из примеров последнего времени - предотвращение попытки теракта к 9 мая, когда в Беларусь под видом бытовой техники направлялись взрывчатые вещества (фильм ОНТ "Убойная посылка"). "К сожалению, история не закончена. Мы активно работаем по всем направлениям. Думаю, что наши граждане по поручению главы государства через определенный период узнают и о других новых фактах", - отметил Иван Тертель.
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