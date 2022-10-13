Глава КГБ о фейках: Я разочарован украинской разведкой, профессионализм спецслужб вызывает сомнения

Коллективный Запад предпринимает все попытки открыть второй фронт против Беларуси. Его цель - поставить нашу страну в один ряд со странами - сателлитами Восточной Европы. Председатель КГБ Иван Тертель на встрече с работниками Беларуськалия объяснил, что происходит вокруг страны. Руководство силового блока по поручению Президента продолжает информировать белорусские трудовые коллективы о картине, складывающейся в стране и мире. Основные посылы спикеров, мнение экспертов и работников флагмана калийной промышленности - в репортаже Виктории Радевич.

Быть готовым ко всему, но главное - не поддаваться панике и продолжать заниматься своими делами на местах. Такой посыл прозвучал сегодня во время информирования сотрудников Беларуськалия о складывающейся ситуации в стране и за рубежом. О том, что происходит, важно донести буквально до каждого. А только на этом крупном промышленном предприятии трудится почти 16 тысяч человек.

Открытый разговор на площадке Беларуськалия

Уместить такое количество работников в один зал невозможно. Поэтому сегодня здесь малая толика - около 400 человек из общего числа большого коллектива. Посыл, прозвучавший с трибуны, им предстоит позже донести до коллег.

Сегодня мы услышали то, что происходит у нас на границе, в соседних странах. Это очень волнует всех. Особенно волнует матерей, чьи дети сегодня служат, чьи дети пойдут в армию, а также молодежь. Но после сегодняшнего выступления у нас ни доли сомнения нет в том, что все будет хорошо.

Беларуськалий - особый организм в экономической системе страны. Однако успехи, достигнутые силами белорусов за последние пару лет, не дают покоя деструктивным силам, сосредоточенным за границей. Беглые тщетно пытаются парализовать работу предприятия и в конечном итоге погрузить белорусскую экономику в кризис. Как тогда, в 2020-м. На предприятии тот период хорошо помнят. Но все выводы уже давно сделаны, и уроки извлечены. Научились работать максимально гибко и подстраиваться под любые условия.

Много чего говорят. Обстановка в целом в мире нестабильна. Но каждый должен выполнять свои задачи. Наша задача - сохранять стабильность на производстве, работать беспрерывно, снабжать наше государство и другие нашим продуктом, что мы успешно и делаем.

Я пока никуда не собираюсь. Я уже 25 лет отработал на предприятии. Пока работаем, не гуляем. Вот сейчас поеду на работу.

Запад делает попытки открыть второй фронт против Беларуси

Говорили о многом и о самом важном. Прозвучавший с трибуны тезис: идет передел мира. Из-за границы то и дело норовят расшатать обстановку внутри Беларуси (роль которой, к слову, на мировой арене возросла едва ли не 10 раз, и это говорят имеющиеся данные американской разведки). Цель Запада - сделать так, чтобы Беларусь сменила свои геополитические приоритеты и стала в один ряд со странами - сателлитами Восточной Европы. Картину, которая складывается вокруг страны, обсуждают и в экспертном сообществе.

Самое страшное, что есть в информационной войне - это паника, это недопонимание того, что происходит реально вокруг тебя. Страх - это тот триггер, который позволяет манипулировать сознанием человека, общества и конкретных групп людей. На это сегодня все и направлено, и конкретный вариант противодействия - это работа с населением, точечная работа с руководителями и доведение информации до каждого человека, до каждого гражданина Республики Беларусь.

Разъяснению обстановки сегодня действительно уделяется особое внимание на самом высоком уровне. Нарастающее напряжение внутри общества, как триггер может сыграть только на руку коллективному Западу, спецслужбы которого пытаются втянуть нашу страну в военный конфликт руками беглой оппозиции. И все это на фоне того, как в информационном поле происходят постоянные вбросы.

За каждым фейком, за каждым вбросом стоят интересы определенных западных структур. Надо понимать, что они преследуют определенные цели. В качестве примера, сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки Вооруженных Сил возле государственной границы. Что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары на территорию Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных коллег вызывает сомнения.

Во время разговора в стенах Беларуськалия министр обороны Беларуси Виктор Хренин в очередной раз подчеркнет: предпринимаемые с нашей стороны меры - это лишь реакция на действия оппонентов. Беларусь действует поэтапно, исходя из ситуации, чтобы обеспечить защиту рубежей. К слову, на границе обстановка сейчас контролируемая. При этом задачи региональной группировки войск, которая разворачивается на протяжении последних нескольких дней, сугубо оборонительные. Но и в случае захода на нашу территорию - ответ будет жестким.