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Глава КГБ предупредил о жестких ответных мерах, если Польша перейдет "красные линии"
Белорусская сторона применит жесткие ответные меры, если Польша перейдет "красные линии". Об этом заявил журналистам председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, пишет БЕЛТА.
"Конечно, у нас есть контакты со спецслужбами Польши. Мы им по всем каналам доводим информацию, обеспокоенность, будем смотреть на реакцию. В том числе про лагеря (по подготовке боевиков. - Прим. БЕЛТА) на их территории, попытки совершения и планируемые теракты. Я не хотел бы применять понятие "красной линии", но это в международной практике недопустимые случаи. Поэтому надо понимать, что ответные меры будут не менее, а может, и более действенными с нашей стороны, если будут допущены такие ситуации", - подчеркнул Иван Тертель.
"Работа наших сотрудников, кропотливая, рутинная, идет каждый день. Мы знаем каждого. Мы знаем, условно говоря, что они кушают на завтрак и с кем ложатся спать. Придет время - все ответят", - добавил председатель КГБ.
По его словам, в отношении Беларуси была активизирована разведывательно-подрывная деятельность. "Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет", - заявил Иван Тертель.
Кроме того, рассказал руководитель Комитета госбезопасности, в Беларуси задержаны "десятки граждан Украины" за попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность. Среди задержанных за совершение на территории Беларуси агентурных операций и граждане прибалтийских стран.
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