Глава компании Ryanair высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси

Компания Ryanair, чей самолет совершил вынужденную посадку в Минске, не поддерживает запрет на использование воздушного пространства Беларуси. Об этом, выступая в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании, заявил директор компании. Майкл О'Лири подчеркнул необходимость восстановления свободы полетов над страной и как можно скорее. Ранее европейский запрет на полеты над Беларусью раскритиковал гендиректор венгерской авиакомпании Wizz Air. Йожеф Варади заявил, что подобные действия превращают авиацию в "игрушку политики". Призывала отменить запрет на полеты над Беларусью и Международная ассоциация воздушного транспорта. Закрывать небо отказалась Международная организация гражданской авиации.