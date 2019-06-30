Глава Международного олимпийского комитета прибыл в Беларусь

До торжественной церемонии закрытия II Европейских игр остаются считанные часы. А в Беларусь продолжают прибывать почетные гости. В национальном аэропорту сегодня утром встречали главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Он прилетел чартерным рейсом из Осаки.



