Глава МИД Беларуси поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в Армении

Встреча должна внести существенный решительный вклад в совершенствование нашей организации. Надо добиться такого состояния, чтобы другие организации и интеграционные структуры считались с ОДКБ. Но для этого мы сами должны сделать все, чтобы внутри нашей организации господствовала корпоративная солидность. Чтобы мы действительно заботились о поддержании безопасности на пространстве ОДКБ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси