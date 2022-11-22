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Глава МИД Беларуси поделился ожиданиями от саммита ОДКБ в Армении
Президент Беларуси совершит рабочий визит в Армению. Завтра в Ереване Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечень вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия. Ожиданиями от саммита поделился глава МИД Беларуси.
Встреча должна внести существенный решительный вклад в совершенствование нашей организации. Надо добиться такого состояния, чтобы другие организации и интеграционные структуры считались с ОДКБ. Но для этого мы сами должны сделать все, чтобы внутри нашей организации господствовала корпоративная солидность. Чтобы мы действительно заботились о поддержании безопасности на пространстве ОДКБ.
С учетом перехода председательства в организации к Беларуси в 2022 и 2023 годах наш Президент озвучит приоритетные направления, на которых в этот период предстоит сконцентрировать совместные усилия.
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