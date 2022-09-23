Глава МИД Беларуси подписал Конвенцию об облегчении условий пересечения границ при международной ж/д перевозке

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке от имени Беларуси подписал Конвенцию об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.