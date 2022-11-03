ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Глава МИД Беларуси высоко оценил деятельность Национальной библиотеки в сфере гуманитарного международного сотрудничества

Белорусский алмаз знаний. В Министерстве иностранных дел прошло торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Национальной библиотеки. На открытии выставки "Национальная библиотека Беларуси: вчера, сегодня, завтра" выступил глава внешнеполитического ведомства, председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. Владимир Макей высоко оценил деятельность сокровищницы знаний в сфере гуманитарного международного сотрудничества.

Национальная библиотека Беларуси - это действительно сокровищница уникальных знаний культурного, духовного и исторического наследия белорусского народа, поэтому символично, что она отмечает этот юбилей в Год исторической памяти. Являясь одним из основных культурных, образовательных и научно-информационных, даже можно сказать архитектурных центров Беларуси, Национальная библиотека стала узнаваемым брендом нашей страны.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси

100-летие со дня образования Национальной библиотеки Беларуси внесено в календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2022 год. Владимир Макей вручил дипломы Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО сотрудникам Национальной библиотеки за значительный вклад в сохранение белорусского культурного и документального наследия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все