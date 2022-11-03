Глава МИД Беларуси высоко оценил деятельность Национальной библиотеки в сфере гуманитарного международного сотрудничества

Национальная библиотека Беларуси - это действительно сокровищница уникальных знаний культурного, духовного и исторического наследия белорусского народа, поэтому символично, что она отмечает этот юбилей в Год исторической памяти. Являясь одним из основных культурных, образовательных и научно-информационных, даже можно сказать архитектурных центров Беларуси, Национальная библиотека стала узнаваемым брендом нашей страны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси