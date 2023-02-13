Диалог Минска и Будапешта не прервался и идет по пути развития. Глава МИД Венгрии прибыл на переговоры в Минск. В рамках визита Петер Сийярто встретился с министром иностранных дел Беларуси. По итогам встречи Сергей Алейник подчеркнул, что визит главы венгерского МИД послужит сигналом европейским партнерам для продолжения диалога с Беларусью.





Конечно, при развитии торговых отношений мы вынуждены считаться с действующими в отношении Беларуси санкциями со стороны ЕС и США, которые абсолютно не поддерживаются ни бизнесом, ни людьми. Они, по сути, незаконно и, к сожалению, зачастую бездумно насаждаются Брюсселем и Вашингтоном. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Сергей Алейник отметил, что вместе с главой МИД Венгрии они подробно обсудили международную повестку и ситуацию в регионе.

"Мы констатировали глубокий кризис в сфере европейской безопасности, который не может не беспокоить наши страны", - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.

Алейник: Беларусь и Венгрия не поддерживают накачку оружием зоны конфликта

В данном контексте особое внимание было уделено ситуации в Украине. Сергей Алейник подчеркнул, что во многом наши подходы с венгерскими партнерами совпадают. Обе страны не поддерживают накачку оружием зоны конфликта и выступают за мирное урегулирование ситуации.





Я думаю, что абсолютно уместно укреплять голос мира здесь, в этой стране, в которой мирные переговоры уже велись. Мы искреннее надеемся, что мирные переговоры снова будут. Беларусь и Венгрия предложили свои территории для проведения этих мирных переговоров. Неважно, где они пройдут, главное, чтобы они были. Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии

Министр иностранных дел напомнил, что нельзя забывать, что война - это всегда провал дипломатии, а конец войны - это успех дипломатии. "Так что дипломатия и общение - это то, без чего достичь мира невозможно", - подытожил Петер Сийярто.