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Глава МИД встретился со студентами Академии управления
Внешняя политика Беларуси как философия. Именно такой необычный формат донесения важной информации избрал для себя министр иностранных дел нашей страны во время встречи со студентами Академии управления.
Дворец Республики сегодня собрал студентов 1-го курса, которые по меткому выражению главы государства составляют "золотую сотню" президентской академии, а также тех, кто получает второе и последующее высшее образование - руководителей государственных организаций, крупных предприятий, общественных деятелей. До всех них спикер в лице Максима Рыженкова донес суть внешнеполитической стратегии государства.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Кстати, среди первокурсников этого года 77 золотых медалистов, 46 человек, получивших 100-бальные сертификаты, 4 победителя республиканских олимпиад, первые выпускники "Школы управления", а также лауреаты конкурса МИД "Хочу быть дипломатом".
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