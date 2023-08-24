Глава Минлесхоза рассказал, как отрасль справляется в условиях политической турбулентности и какие зарплаты на деревообрабатывающих предприятиях

На сегодняшний день экспорт белорусских пиломатериалов достиг исторического максимума - 77 тыс. м³ в месяц, до введения западных санкций эта цифра составляла 60 тыс. кубов. Благодаря проводимой государственной политике Минлесхоз смог перестроиться, а производители переориентироваться на новые рынки сбыта. Значительно прибавил Китай - в его доле теперь свыше половины белорусских пиломатериалов, почти четверть поставок приходится на Азербайджан. Внешние поставки выросли как в стоимостном, так и в объемном выражении - это плюс 90 млн долларов и 164 тыс. кубометров. Подробнее в проекте "Разговор у Президента"рассказал министр лесного хозяйства Александр Кулик.

Белорусская продукция (в основном сухие, влажные пиломатериалы) востребована, заявил глава лесного ведомства. По его словам, кроме Китая поставки идут в восемь стран. С некоторыми из них мы стали работать недавно, поэтому ищем, каким способом доставлять продукцию - морским путем, железнодорожным, автомобильным. "Мы не стоим на месте и прорабатываем эти рынки, - говорит министр. - Но главное - то, что мы нарастили объемы реализации и в физических объемах, и в денежных. На 90 млн долларов мы за 7 месяцев поставили продукции деревообработки. Это плюс 1,6 млн долларов. За этими цифрами стоит то, что мы сохранили трудовые коллективы - у нас 13 тыс. человек работает в лесозаготовках и деревообработке. Представьте, это семьи, это дети, это наши люди, поэтому они как получали, так и получают заработную плату. Перешагнули планку в 1500 рублей, это средняя зарплата. Естественно, операторы харвестеров, водители лесовозов и 2, и 3 тыс. получают, есть и больше".

Александр Кулик отметил, что сейчас идет работа над выполнением поручения Президента повышать экономическую эффективность отрасли, то есть либо искать новые рынки сбыта, либо производить новые виды продукции с высокой стоимостью, поскольку большие расходы на транспортную логистику.

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