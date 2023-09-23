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Глава Минсельхозпрода: Первые партии белорусского сухого молока уехали на Кубу

Глава Минсельхозпрода: Первые партии белорусского сухого молока уехали на Кубу

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в проекте "Вопрос номер один" рассказал, как обстоят дела с экспортом мясо-молочной продукции в текущем году: "Мясная продукция без всяких колебаний продается, и мы могли бы, наверное, всю продукцию, которая у нас есть, продать, но нужно и нашему покупателю оставить. По молочным товарам есть некоторые незначительные колебания. Если на сегодняшний день где-то приостановилась цена на сухое молоко, то пользуется спросом масло и прочая молочная продукция, цельномолочная: творог, сыры, они продаются без всяких колебаний".

Расширяется и рынок реализации: это не только Россия, но и Африка, Китай, страны Средней Азии. Первые партии сухого молока уехали на Кубу.

"Сколько произведем, столько сможем продать, самое главное - нарастить объемы", - заверил Бартош.

К слову, есть и новинки - конфеты из сухого молока, быстрорастворимое молоко.

Интервью с Сергеем Бартошем, министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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