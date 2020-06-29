Глава Минтранса: Обновленный участок Р23 станет безопаснее

Важный фактор в развитии страны - это качественная и безопасная дорожная сеть. Тема актуальная особенно в регионах. Сегодня под Слуцком стартовала реконструкция автодороги Р23. Она прирастет четырехполосным участком в 16 километров. Также в планах реконструкция моста через реку, возведение пешеходных переходов и автобусных остановок и стоянок. Подробнее - Алексей Потапов.





Под Слуцком стартовала реконструкция дороги Р23

Минск - Микашевичи. Эта трасса считается одной из лучших в стране. Основательно реконструируют ее еще с 2013 года. Предложения продлить Р23 от Слуцка до Солигорска - одного из экономических центров страны звучали давно. Вот только приступить, по разным причинам, получалось не сразу. Сегодня в 14:00 на 110 километре большой стройке дали торжественный старт.

В церемонии участвовали главы областной администрации и Минтранса. Они заложили символический камень. По словам чиновников, хотели бы раньше, да другие дороги закончить не успевали. Но надолго, заверяют, проект в долгий ящик закладывать не планировали.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

"Вы знаете, крупнейшие города Минской области - Слуцк, Солигорск, Минск. Дальше трасса М10. Сегодня именно этот отрезок я считаю одним из ключевых звеньев этой дороги. В пятницу эта тема получит продолжение. Потому что будет делаться проектная документация на следующий участок дороги до Старобина".

Добираться на производства станет проще

Обновленный асфальтобетонный участок расширят на две полосы. Предполагается, что путь в калийную долину Беларуси станет удобнее. Переоборудуют мост через реку Девицу. Появятся стоянки, автобусные остановки. Задача максимум - сократить время пути рабочим местных производств.

Алексей Авраменко, Министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

"В последних объектах реконструкции, которые мы делаем, мы стараемся максимально задействовать все современные средства безопасности дорожного движения. Это в первую очередь ограждения, дорожные знаки нового формата, разметка совершенно иная. Поэтому, я думаю, здесь безопасность дорожного движения будет обеспечена на очень высоком уровне".

Глава Минтранса: Обновленный участок Р23 станет безопаснее