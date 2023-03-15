Глава Минтранса рассказал об окупаемости услуг минского метро

Окупаемость поездки в минском метро - 46 %. Такое заявление сделал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, пишет БелТА.

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтениизаконопроект"Об изменении Закона Республики Беларусь "О городском электрическом транспорте и метрополитене". Документ в Овальном зале представил министр транспорта и коммуникаций.

"Если говорить об эффективности работы Минского метрополитена, мы понимаем, что тарифы на метро либо городской электрический транспорт сегодня несут социально значимую нагрузку. Поэтому с точки зрения окупаемости поездки - 46 % на сегодняшний момент от стоимости затрат, - отметил Алексей Авраменко. - Конечно, во всем мире - мы изучали тему метрополитена - он датируется практически везде государством. Потому что на самоокупаемость очень сложно выйти при тех затратах, которые несет метрополитен, и той социальной функции, которую выполняет при перевозке пассажиров. Потому что в городе основной объем перевозки пассажиров - это метрополитен".

Проект закона внесен Советом Министров. Он подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений по организации и выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и метрополитеном с учетом практики применения закона "О городском электрическом транспорте и метрополитене", приведения норм закона в соответствие с другими законами Беларуси, обеспечения единых подходов к правовому регулированию отношений по организации и выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и метрополитеном и автомобильных перевозок пассажиров.

Принятие проекта закона обеспечит системность и комплексность правового регулирования общественных отношений в области городского электрического транспорта и метрополитена, а также будет способствовать созданию оптимальных условий осуществления транспортной деятельности перевозчиками, обеспечению безопасности пассажиров и их имущества.