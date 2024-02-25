Глава миссии наблюдателей от ШОС рассказал о главной задаче его команды

Нурлан Ермекбаев, глава миссии наблюдателей от ШОС:



Участки выбираем сами, где-то иногда неожиданно. Никакого давления внешнего на нас нет. Консультируемся иногда с нашими белорусскими товарищами, делаем это с учетом маршрутов наших передвижений. Не буду делать какие-то выводы, мы будем это делать коллективно, коллегиально, но в целом мы удовлетворены условиями, которые созданы для работы нашей миссии, обеспечивается доступ на все объекты, информационное обеспечение на достаточно хорошем уровне. Желаем народу Беларуси реализовать свое право на выражение своей воли политической.