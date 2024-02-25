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Глава миссии наблюдателей от ШОС рассказал о главной задаче его команды
Работают на избирательных участках наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. Как рассказал глава миссии, главная задача - дать оценку избирательному процессу, именно с точки зрения соответствия международным договорам, обязательствам и национальному избирательному законодательству.
При этом наблюдатели ни в коем случае не вмешиваются во внутренние дела, соблюдают нейтральность и объективность.
Нурлан Ермекбаев, глава миссии наблюдателей от ШОС:
Участки выбираем сами, где-то иногда неожиданно. Никакого давления внешнего на нас нет. Консультируемся иногда с нашими белорусскими товарищами, делаем это с учетом маршрутов наших передвижений. Не буду делать какие-то выводы, мы будем это делать коллективно, коллегиально, но в целом мы удовлетворены условиями, которые созданы для работы нашей миссии, обеспечивается доступ на все объекты, информационное обеспечение на достаточно хорошем уровне. Желаем народу Беларуси реализовать свое право на выражение своей воли политической.
Отметим, в составе миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества - 22 человека, представители практически всех девяти государств-членов. Это сотрудники избирательных и исполнительных органов, посольств зарубежных стран.
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