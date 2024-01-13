Какие предложения по амнистии 2024 года в Республике Беларусь были внесены и какие категории граждан получат шанс, в программе "Вопрос номер один" рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

В ведомстве была проанализирована амнистия 2022 года. "Все недостатки, все вопросы, которые были во время той амнистии, проанализировали, в том числе и то, как вели себя граждане, которые были амнистированы, - рассказал министр. - Если говорить про рецидив, то из 5,5 тыс. граждан, к которым была применена амнистия, повторно совершили преступление 274 человека. Это около 4 %. То есть это небольшой процент. Люди прекрасно понимают и ценят тот шанс, который им дала страна. Они оступились, но страна им дала шанс, и они этим шансом воспользовались".

По амнистии 2024 года в основном были внесены предложения в отношении особой категории граждан - женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также мужчин, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети. Особое внимание было обращено и на многодетных матерей.

Президент в целом одобрил то предложение, которое было мной доложено, но была поставлена задача - каждое предложение проработать индивидуально. Новшество, которое было предложено, - это применить амнистию к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство и тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Иван Кубраков также рассказал, что Президент поставил задачу обратить особое внимание на то, чтобы все, кому будет дан шанс, обязательно трудоустроились. И государство в этом тоже готово пойти навстречу, оказать помощь, если где-то у кого-то не получается.

По словам министра, после амнистии 2022 года осложнения оперативной обстановки в стране не было. Проблем не ожидают и от амнистии 2024 года. "Тем не менее, всех, кто выйдет из мест лишения свободы, мы будем держать на контроле", - сказал Иван Кубраков.

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Что касается осужденных за экстремизм и терроризм, предложение главы МВД было однозначным: к данной категории граждан не применять амнистию. "Шансов было дано очень много, начиная от заявления и возможности обратиться к главе государства о помиловании, - считает Иван Кубраков. - Самое главное решение по применению амнистии - это чтобы люди осознали, что они совершили, и исправились. Но мы видим, что определенная категория лиц не осознала то, что они совершили, то, что они сломали человеческие судьбы. В том числе это и те граждане, которые сегодня находятся за границей. На самом деле они сломали очень много судеб, в том числе и тех людей, которые сегодня отбывают наказание, поддавшись обещаниям кукловодов, находящихся за границей".