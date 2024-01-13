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Глава МВД Беларуси об амнистии: Люди прекрасно понимают и ценят тот шанс, который им дала страна
Какие предложения по амнистии 2024 года в Республике Беларусь были внесены и какие категории граждан получат шанс, в программе "Вопрос номер один" рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.
В ведомстве была проанализирована амнистия 2022 года. "Все недостатки, все вопросы, которые были во время той амнистии, проанализировали, в том числе и то, как вели себя граждане, которые были амнистированы, - рассказал министр. - Если говорить про рецидив, то из 5,5 тыс. граждан, к которым была применена амнистия, повторно совершили преступление 274 человека. Это около 4 %. То есть это небольшой процент. Люди прекрасно понимают и ценят тот шанс, который им дала страна. Они оступились, но страна им дала шанс, и они этим шансом воспользовались".
По амнистии 2024 года в основном были внесены предложения в отношении особой категории граждан - женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также мужчин, на воспитании которых находятся несовершеннолетние дети. Особое внимание было обращено и на многодетных матерей.
Президент в целом одобрил то предложение, которое было мной доложено, но была поставлена задача - каждое предложение проработать индивидуально. Новшество, которое было предложено, - это применить амнистию к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство и тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.
Иван Кубраков также рассказал, что Президент поставил задачу обратить особое внимание на то, чтобы все, кому будет дан шанс, обязательно трудоустроились. И государство в этом тоже готово пойти навстречу, оказать помощь, если где-то у кого-то не получается.
По словам министра, после амнистии 2022 года осложнения оперативной обстановки в стране не было. Проблем не ожидают и от амнистии 2024 года. "Тем не менее, всех, кто выйдет из мест лишения свободы, мы будем держать на контроле", - сказал Иван Кубраков.
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Что касается осужденных за экстремизм и терроризм, предложение главы МВД было однозначным: к данной категории граждан не применять амнистию. "Шансов было дано очень много, начиная от заявления и возможности обратиться к главе государства о помиловании, - считает Иван Кубраков. - Самое главное решение по применению амнистии - это чтобы люди осознали, что они совершили, и исправились. Но мы видим, что определенная категория лиц не осознала то, что они совершили, то, что они сломали человеческие судьбы. В том числе это и те граждане, которые сегодня находятся за границей. На самом деле они сломали очень много судеб, в том числе и тех людей, которые сегодня отбывают наказание, поддавшись обещаниям кукловодов, находящихся за границей".
На сегодняшний день в Беларуси обеспечен мир и порядок только потому, что сегодня мы работаем и контролируем все направления. Что касается экстремизма, вы прекрасно понимаете, что это страшное преступление, поэтому мы категорически против того, чтобы к данной категории граждан применять амнистию.
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