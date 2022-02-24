Глава МВД Беларуси проверил готовность стражей порядка к внештатным ситуациям на избирательном участке и нажал кнопку тревоги

Отдал свой голос за будущее страны министр внутренних дел. Иван Кубраков рассказал, что участки и прилегающая к ним территория находятся под круглосуточной охраной милиционеров. Для обеспечения правопорядка задействовано 11 тысяч сотрудников милиции, но сформирован и резерв. Также глава ведомства напомнил о внесенных в законодательство изменениях, которые будут сдерживать провокаторов.