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Глава наблюдателей ПА ОДКБ: Выборы организованы в соответствии со стандартами международного права
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси организованы в соответствии со стандартами международного права. Такую оценку высказал глава наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ Алишер Эрбаев во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. По его мнению, Центральная избирательная комиссия ведет системную работу, которая строится на принципах открытости и коллегиальности. Члены ЦИК поставленные задачи выполняют четко и грамотно.
Я представляю парламент Кыргызской Республики. Различия в избирательном процессе между Беларусью и нашей страной есть. Так, например, белорусский парламент отличается от нашего. У вас две палаты, у нас однопалатный. Законодательные стороны мы полностью изучили. Подготовка к проведению единого дня голосования везде проходит на должном уровне стандартов международного права, Конвенции Содружества Независимых государств.
Межпарламентская Ассамблея за происходящими событиями в странах Содружества Независимых Государства наблюдает 3 десятилетия. Основная задача - дать объективную оценку и оказать необходимую помощь в организации электоральной кампании.
Мы работаем здесь, конечно же, не один и не два дня. Это долгосрочная миссия наблюдения, так как это предусмотрено международными стандартами наблюдения. В рамках нашей работы мы провели глубочайший профессиональный анализ законодательства Республики Беларусь в части, касающейся организации проведения выборов, тем более что это законодательство во многом претерпело изменения после внесения поправок в Основной закон, в Конституцию Республики Беларусь. Мы не видим никакого недовольства со стороны участников.
Сейчас на выборах в нашей стране работают 44 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ, 12 - от Парламентской ассамблеи ОДКБ, 25 - от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, 4 - от Постоянного комитета Союзного государства. Впечатления от организации электоральной кампании в нашей стране положительные. Полную оценку наблюдатели дадут по окончании выборов.