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Глава наблюдателей ПА ОДКБ: Выборы организованы в соответствии со стандартами международного права

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси организованы в соответствии со стандартами международного права. Такую оценку высказал глава наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ Алишер Эрбаев во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. По его мнению, Центральная избирательная комиссия ведет системную работу, которая строится на принципах открытости и коллегиальности. Члены ЦИК поставленные задачи выполняют четко и грамотно.

Я представляю парламент Кыргызской Республики. Различия в избирательном процессе между Беларусью и нашей страной есть. Так, например, белорусский парламент отличается от нашего. У вас две палаты, у нас однопалатный. Законодательные стороны мы полностью изучили. Подготовка к проведению единого дня голосования везде проходит на должном уровне стандартов международного права, Конвенции Содружества Независимых государств.
Алишер Эрбаев, координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ

Межпарламентская Ассамблея за происходящими событиями в странах Содружества Независимых Государства наблюдает 3 десятилетия. Основная задача - дать объективную оценку и оказать необходимую помощь в организации электоральной кампании.


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Мы работаем здесь, конечно же, не один и не два дня. Это долгосрочная миссия наблюдения, так как это предусмотрено международными стандартами наблюдения. В рамках нашей работы мы провели глубочайший профессиональный анализ законодательства Республики Беларусь в части, касающейся организации проведения выборов, тем более что это законодательство во многом претерпело изменения после внесения поправок в Основной закон, в Конституцию Республики Беларусь. Мы не видим никакого недовольства со стороны участников.
Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ

Сейчас на выборах в нашей стране работают 44 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ, 12 - от Парламентской ассамблеи ОДКБ, 25 - от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, 4 - от Постоянного комитета Союзного государства. Впечатления от организации электоральной кампании в нашей стране положительные. Полную оценку наблюдатели дадут по окончании выборов.