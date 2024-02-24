Глава наблюдателей ПА ОДКБ: Выборы организованы в соответствии со стандартами международного права

Мы работаем здесь, конечно же, не один и не два дня. Это долгосрочная миссия наблюдения, так как это предусмотрено международными стандартами наблюдения. В рамках нашей работы мы провели глубочайший профессиональный анализ законодательства Республики Беларусь в части, касающейся организации проведения выборов, тем более что это законодательство во многом претерпело изменения после внесения поправок в Основной закон, в Конституцию Республики Беларусь. Мы не видим никакого недовольства со стороны участников.

Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ