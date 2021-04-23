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Глава ООН: Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением
Мировые лидеры должны принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш, выступая на международном саммите по климату, который проходит уже второй день в виртуальном формате. На нем обсуждаются вопросы сокращения углекислого газа, поддержки новых технологий и перехода на экологически безопасные производства. Форум организован по инициативе США.
Президент Джо Байден напомнил, что при нем Штаты возвратились в соглашение по выбросу парниковых газов в атмосферу. По мнению американского президента, в противодействии изменению климата заложены новые экономические возможности и создание миллионов рабочих мест. В ноябре в Глазго пройдет большой климатический саммит под эгидой ООН.
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