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Глава Роскосмоса пришел на прощание с Горбачевым
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов пришел на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Борисов попрощался с экс-президентом в Колонном зале Дома союзов.
"Отдать дань человеку, конечно, он пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир, это просто дань уважения к человеку", - рассказал Борисов журналистам.
Также среди гостей были замечены глава Россотрудничества Евгений Примаков, журналистка Светлана Сорокина, композитор Виктор Дробыш, журналист Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, политик Григорий Явлинский, Татьяна и Валентин Юмашевы и другие.
По информации РИА Новости, ранее на церемони. прощания пришли Дмитрий Медведев, премьер-министр Венгрии Орбан, посол США Салливан, а также Пугачева.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Фото: РИА Новости
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