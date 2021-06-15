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Глава Ryanair высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси

Глава авиакомпании Ryanair, самолет которой совершил вынужденную посадку в Минске, высказался против запрета на использование воздушного пространства Беларуси. Mайкл О'Лири заявил, что "политизация воздушного пространства не является ответом, ведь наносит ущерб авиационной отрасли и международным связям". Директор компании, выступая в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании, подчеркнул необходимость восстановить свободу полетов над страной как можно скорее.



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