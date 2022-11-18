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Глава СК Беларуси прокомментировал механизм спецпроизводства в отношении предателей государства и народа
Неотвратимость наказания за совершенные преступления неизбежна. Уголовное дело правозащитного центра "Весна" идет по особому порядку и вскоре будет направлено в суд. Такую информацию озвучил председатель Следственного комитета. Также ведомство планирует начать спецпроизводство в отношении ряда экстремистских формирований. Механизм позволяет привлечь к ответственности людей, совершивших тяжкие преступления против государственности и белорусского народа - даже тех, кто скрывается за рубежом. Уже переданы в прокуратуру для направления в суд уголовные дела о так называемой Черной книге Беларуси и Фонда спортивной солидарности.
В ближайшее время будем инициировать специальное производство в отношении настоящих предателей - людей, которые нанесли огромный ущерб нашей стране - это Нехта, Путило, Байпол и люди, примкнувшие к этой организации, в том числе и предатель Лупоносов, который проходил службу в правоохранительных органах и в конечном итоге совершил измену государству, предал и государство, и народ.
Также Следственный комитет ведет уголовные дела в отношении людей, которые в открытую пытаются готовиться к силовому захвату власти и кровопролитию на нашей земле. Речь об экстремистских формированиях "Полк Калиновского" и "Полк Погоня". Сейчас преступники пытаются завербовать в свои ряды граждан нашей страны. Ведомство старается работать, как говорится, "на упреждение", в том числе объясняя, что участие в противоправной деятельности уголовно наказуемо.
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