Глава СК Беларуси прокомментировал механизм спецпроизводства в отношении предателей государства и народа

В ближайшее время будем инициировать специальное производство в отношении настоящих предателей - людей, которые нанесли огромный ущерб нашей стране - это Нехта, Путило, Байпол и люди, примкнувшие к этой организации, в том числе и предатель Лупоносов, который проходил службу в правоохранительных органах и в конечном итоге совершил измену государству, предал и государство, и народ.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси