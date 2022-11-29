Эксклюзивная информация от главы СК Дмитрия Гора в проекте "Разговор у Президента"

Практика специального производства в будущем будет распространяться и на уголовные дела по экономическим преступлениям.Об этом во время записи интервью для программы "Разговор у Президента" рассказал председатель Следственного комитета. Дмитрий Гора также заявил, что в уже ближайшее время прокурору будет направлено уголовное дело в рамках спецпроизводства в отношении членов так называемого координационного совета. Еще больше эксклюзивной информации от главы СК сегодня вечером на "Беларусь 1".