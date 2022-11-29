Глава СК рассказал о привлечении сбежавших за границу к ответственности по экономическим уголовным делам

Механизм специального производства позволяет нам привлекать к ответственности граждан, которые совершили и эту категорию преступлений и скрываются за границей. В чем здесь интерес для государства? Убежав за границу, многие оставляют здесь активы на огромные суммы денег. Без решения суда, естественно, мы не можем компенсировать тот вред, тот ущерб, который нанесен гражданам и организации.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси