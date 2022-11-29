3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Глава СК рассказал о привлечении сбежавших за границу к ответственности по экономическим уголовным делам
Сегодня у Президента Беларуси обсуждался вопрос о возможности проведения специального производства в отношении других категорий преступлений. Об этом винтервьюпрограмме"Разговор у Президента" рассказал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.
Глава ведомства пояснил, что на сегодняшний день Следственным комитетом расследуется ряд экономических уголовных дел, по которым нанесен многомиллионный ущерб как гражданам, так и государственным организациям. По его словам, речь идет о десятках миллионов рублей.
Механизм специального производства позволяет нам привлекать к ответственности граждан, которые совершили и эту категорию преступлений и скрываются за границей. В чем здесь интерес для государства? Убежав за границу, многие оставляют здесь активы на огромные суммы денег. Без решения суда, естественно, мы не можем компенсировать тот вред, тот ущерб, который нанесен гражданам и организации.
Глава государства поддерживает инициативу рассмотреть вопросы по ведению специального производства в отношении и этих категорий лиц, отметил он. "Скажу, что на сегодняшний день это не одно уголовное дело. И если брать в сумме, это, наверное, больше 100 млн рублей ущерба, которые мы в принципе в состоянии возместить".
Все интервью смотрите ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов