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Глава СК рассказал о привлечении сбежавших за границу к ответственности по экономическим уголовным делам

Глава СК рассказал о привлечении сбежавших за границу к ответственности по экономическим уголовным делам

Сегодня у Президента Беларуси обсуждался вопрос о возможности проведения специального производства в отношении других категорий преступлений. Об этом винтервьюпрограмме"Разговор у Президента" рассказал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Глава ведомства пояснил, что на сегодняшний день Следственным комитетом расследуется ряд экономических уголовных дел, по которым нанесен многомиллионный ущерб как гражданам, так и государственным организациям. По его словам, речь идет о десятках миллионов рублей.

Механизм специального производства позволяет нам привлекать к ответственности граждан, которые совершили и эту категорию преступлений и скрываются за границей. В чем здесь интерес для государства? Убежав за границу, многие оставляют здесь активы на огромные суммы денег. Без решения суда, естественно, мы не можем компенсировать тот вред, тот ущерб, который нанесен гражданам и организации.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси

Глава государства поддерживает инициативу рассмотреть вопросы по ведению специального производства в отношении и этих категорий лиц, отметил он. "Скажу, что на сегодняшний день это не одно уголовное дело. И если брать в сумме, это, наверное, больше 100 млн рублей ущерба, которые мы в принципе в состоянии возместить".

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