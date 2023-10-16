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Глава Совета Республики провела встречу с преподавателями и студентами Гомельского медуниверситета
До конца года все законы планируется привести в соответствие с обновленной Конституцией. Новации должны работать на перспективу. Акцент на этом сделала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече со студентами и преподавателями Гомельского медицинского университета. Динамическое развитие нашей страны регулируют более 2,5 тыс. законов. Важно, чтобы все они работали во благо людей. Кроме законотворчества, студентов гомельского вуза интересовали стратегические задачи государства, концепция национальной безопасности, позиция Беларуси на международной арене, ее отношение к событиям, происходящим в мире. Не обошли стороной меры поддержки молодых семей с детьми, вопросы сохранения традиционных семейных ценностей. Задавали спикеру верхней палаты парламента и вопросы личного характера. Диалог получился открытым и доверительным.
Мне очень понравилась встреча, потому что я не только смогла донести ту информацию, которую хотела донести, но и услышала очень много вопросов, касающихся нашей законотворческой деятельности, и, конечно, для себя мы сделаем определенные выводы, рассмотрим эти поступившие вопросы и будем использовать их в своей работе несомненно.
Наталья Ивановна очень по-доброму, доброжелательно настроена. Она общается как будто с родственниками. Гладко, мягко, налаженно. Такая встреча, как мне кажется, станет лучшим воспоминанием из моего студенчества.
Кроме того, Наталья Кочанова посетила учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения студентов-тьюторов, врачей-интернов, клинических ординаторов. В Гомельский медуниверситет за качественным образованием едут представители более чем 30 стран. Подготовка врачей проходит на 37 кафедрах, 21 из которых - клинические.
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