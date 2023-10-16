Глава Совета Республики провела встречу с преподавателями и студентами Гомельского медуниверситета

Мне очень понравилась встреча, потому что я не только смогла донести ту информацию, которую хотела донести, но и услышала очень много вопросов, касающихся нашей законотворческой деятельности, и, конечно, для себя мы сделаем определенные выводы, рассмотрим эти поступившие вопросы и будем использовать их в своей работе несомненно.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

