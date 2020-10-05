Глава Таможенного комитета прокомментировал очереди большегрузов на границе Беларуси. Подробнее в "Разговоре у Президента"

Как работает сопредельная сторона? Кто заботится о бизнесе и считает ущерб для страны? Сегодня глава Таможенного комитета прокомментировал очереди большегрузов на границе Беларуси с соседними странами. Сложная ситуация в данный момент на белорусско-литовской границе. И как отметил Юрий Сенько, наблюдается отсутствие очередей на вьезд в Беларусь. Все, что отдает литовская сторона, оперативно обрабатывается белорусской даже с учетом анализа рисков и выявления правонарушений.



Пропускная способность, инфраструктура, а также что происходит с транспортными потоками? И как выполняются поручения, поставленные перед таможенным ведомством? Об этом и не только в проекте АТН "Разговор у Президента" в вечернем прайм-тайм.



