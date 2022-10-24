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Глава Центризбиркома Игорь Карпенко о предстоящем обсуждении законопроектов о ВНС и изменения в Избирательный кодекс
Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение. Проект размещен на сайте "Правовой форум Беларуси". Общественное обсуждение будет проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно. Его организаторы обобщат предложения белорусов и используют при дальнейшей доработке законопроекта. Кроме того, сегодня вынесен на общественное обсуждение и проект закона "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь". Срок его проведения такой же.
Предлагаемые проекты документов - это и есть тот самый правовой фундамент, который мы начали создавать после принятия обновленной Конституции. Работа проведена колоссальная и в максимально короткие сроки, учитывали свой и зарубежный опыт. Сейчас слово за белорусами. Параллельно с общественным обсуждением на правовом портале по стране стартовали и диалоговые площадки - максимальная открытость и вовлеченность каждого в принятии решений. Готово ли общество взять ответственность в свои руки за дела государственной важности? Спросили у главы Центризбиркома Игоря Карпенко (подробности в видео).
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