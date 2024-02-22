Глава ЦИК Беларуси отдал свой голос на досрочном голосовании

Для всех скулящих за рубежом, что не пригласили ОБСЕ, Евросоюз не будет присутствовать, могу сказать, что 23 международных эксперта из Польши, Литвы, Германии, Франции, Швейцарии, Италии уже аккредитованы в Республике Беларусь. Поэтому пусть не волнуются, из стран Евросоюза у нас тоже будут наблюдатели на выборах.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси