Глава ЦИК Беларуси отдал свой голос на досрочном голосовании
Белорусы определяют будущее и делают свой выбор. В стране продолжается голосование на выборах депутатов всех уровней - от местных советов до Палаты представителей.
За первые 2 дня досрочного голосования приняли участие более 14,5 % граждан. Такой возможностью сегодня воспользовался и глава Центральной избирательной комиссии. Игорь Карпенко отметил, что при выборе кандидата внимательно рассматривал биографию и личность каждого, а также анонсировал скорый приезд в Беларусь зарубежных наблюдателей.
Для всех скулящих за рубежом, что не пригласили ОБСЕ, Евросоюз не будет присутствовать, могу сказать, что 23 международных эксперта из Польши, Литвы, Германии, Франции, Швейцарии, Италии уже аккредитованы в Республике Беларусь. Поэтому пусть не волнуются, из стран Евросоюза у нас тоже будут наблюдатели на выборах.
По последним данным, в Беларуси аккредитовано 45 505 наблюдателей. Самые представительные миссии-от Содружества Независимых Государств. Уходя с избирательного участка, Игорь Карпенко пообщался с наблюдателями, которые отметили, что в ходе досрочного голосования жалоб от избирателей не поступало.