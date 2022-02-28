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Глава ЦИК Беларуси рассказал о предварительных итогах голосования на референдуме
Беларусь вступает в новую эпоху поступательного развития. Наше общество определилось с правилами, по которым будет жить вся страна в ближайшие десятилетия. Самая актуальная информация о предварительных итогах референдума - из Национального пресс-центра корреспондент Андрей Сыч.
Белорусы сделали свой выбор. Новая редакция Конституции получила одобрение подавляющего большинства граждан на республиканском референдуме. Высокая явка белорусов на участки для голосования является результатом серьезной предварительной работы. Новая редакция Конституции стала по-настоящему народной. О предварительных итогах голосования рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко.
Референдум стал итогом большого диалога общества и власти, по результатам которого определены контуры дальнейшего развития нашей страны. Без слома, сохраняя то, что себя зарекомендовало, мы движемся вперед.
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