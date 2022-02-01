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Глава ЦИК Беларуси вручил первые аккредитационные удостоверения международных наблюдателей
Меньше месяца осталось до референдума, на котором нам предстоит определиться, по каким правилам мы будем жить в ближайшие десятилетия. Подготовка проходит абсолютно открыто и прозрачно. К мониторингу приступила миссия наблюдателей от СНГ. Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко уже вручил первые аккредитационные удостоверения международных наблюдателей. Предполагается, что в работе миссии примет участие порядка 120 наблюдателей от СНГ.
Миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Беларуси возглавит Ильхом Нематов. Ранее он уже дважды возглавлял аналогичные структуры на выборах в Армении и России. Особое внимание во время проведения республиканского референдума будет уделяться санитарно-эпидемиологическим требованиям. Перечень рекомендаций прорабатывается совместно с Минздравом.
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