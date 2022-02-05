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Глава ЦИК Игорь Карпенко расскажет, как проходит подготовка к референдуму в программе "Главный эфир"
В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму. Уже 27 февраля нам предстоит определиться с вариантом Основного закона страны. Проходить голосование будет по стандартным правилам, однако учтены и изменения, которые пришли в систему выдачи удостоверений личности. Глава ЦИК Игорь Карпенко заверил, что владельцы ID-карт и биометрических паспортов не столкнутся со сложностями при получении бюллетеня по своим документам.
Подробнее о том, как проходит подготовка к референдуму, смотрите в интервью главы ЦИК Игоря Карпенко в выпуске итоговой программы "Главный эфир" в воскресенье в 21:00.
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