Глава ЦИК Игорь Карпенко расскажет, как проходит подготовка к референдуму в программе "Главный эфир"

В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму. Уже 27 февраля нам предстоит определиться с вариантом Основного закона страны. Проходить голосование будет по стандартным правилам, однако учтены и изменения, которые пришли в систему выдачи удостоверений личности. Глава ЦИК Игорь Карпенко заверил, что владельцы ID-карт и биометрических паспортов не столкнутся со сложностями при получении бюллетеня по своим документам.



Подробнее о том, как проходит подготовка к референдуму, смотрите в интервью главы ЦИК Игоря Карпенко в выпуске итоговой программы "Главный эфир" в воскресенье в 21:00.