Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян ЧС международного масштаба

Произошедшая в 2022 году вспышка обезьяньей оспы представляет собой чрезвычайную ситуацию в мировых масштабах. Однако у человечества есть необходимые инструменты, чтобы сдержать распространение вируса. К такому выводу пришел глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что заболевание с большой скоростью распространилось в разных регионах мираи сегодня уже выявлено в 75 государствах. "Глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, вирус обезьяньей оспы уже затронул свыше шестнадцати тысяч человек. При этом пять пациентов скончалось. На сегодняшний день в Европе риск распространения данного вируса оценивается экспертами как высокий. Кроме того, медики опасаются, что оспа продолжит распространяться по миру.

Вместе с тем Гебрейесус заявил, что данная вспышка не должна создать препятствия для пересечения границ и международных перевозок.

Гендиректор ВОЗ считает, что распространение вируса можно взять под контроль: современная система здравоохранения имеет для этого все необходимое. В частности, он заявил, что многие государства, в которых был выявлен вирус обезьяньей оспы, уже получили вакцины.

Ранее сообщалось, что в ЕС одобрили применение вакцины от натуральной оспы Imvanex для защиты взрослого населения от обезьяньей оспы. Проведенные эксперименты доказали эффективность препарата для профилактики оспы обезьян у людей. Препарат имеет побочные эффекты, но они незначительные.