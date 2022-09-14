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Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 близок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", - уверил он.
Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100 % наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70 % охвату вакцинацией.
Фото: ©РИА Новости
/Алексей Витвицкий
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