Главбуха хозяйства в Ивановском районе подозревают в незаконном присвоении около 32 тысяч рублей

В Ивановском районе главного бухгалтера сельхозпредприятия подозревают в незаконном начислении себе около 32 тысяч рублей, сообщает БЕЛТА.



Уголовное дело по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) УК возбудили по результатам проверки прокуратуры Ивановского района и УБЭП УВД Брестского облисполкома.



"Согласно материалам дела, 38-летняя подозреваемая на протяжении двух лет незаконно и систематически увеличивала размер причитавшихся ей к выплате денег, которые зачисляла на свой карт-счет. Женщина похитила около 32 тыс. белорусских рублей", - рассказали в прокуратуре. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Например, тратила на онлайн-игры, вносила лизинговые платежи за новый автомобиль.

