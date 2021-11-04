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Главе государства представили новый доработанный проект Конституции
На повестке у Президента сегодня еще один важный для страны вопрос. Главе государства представили новый доработанный проект Конституции. На заседании с рабочей группой обсудилиновую роль Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между госорганами, сохранение сбалансированности госаппарата.
Конечно, спорные вопросы есть. Но эксперты обещают найти консенсус.При этом важно, убежден Александр Лукашенко,ни в коем случае не разрушать существующую в стране систему власти. Беларусь должна остаться президентской республикой. Алексей Волков продолжит тему.
Второй раз за 14 дней по ступенькам Дворца Независимости поднимается рабочая группа по доработке проекта Конституции. Этот документ - вершина правовой системы, отсюда и такое внимание со стороны Президента. На встрече с экспертами Александр Лукашенко в свойственной ему манере сразу скажет: "Давайте разрешать в первую очередь спорные вопросы".
Работа над Основным законом страны продолжается
Какой должна быть Конституция? Мнений было много, отсюда и длительная работа Конституционной комиссии и после доработки как раз этой группы. Какую роль займет ВНС в обновленном документе? Сохранится ли баланс в госсистеме и перераспределение полномочий - эксперты знают ответ.
Основной документ страны - это еще и эволюция публичной власти. Она должна быть по-настоящему народной. Поэтому работа идет, считай, круглосуточная: выверяют каждую запятую. Да, спорные моменты остались. Но общий ритм взят - документ на финишной стадии разработки.
Все правки и дополнения, конечно, идут и от людей. Ведь Президент не раз подчеркивал: общество не поддержит идеи - будем вносить изменения. Эта Конституция для будущих поколений.
В контексте времен обновленная Конституция - своеобразный гарант, защита от хаоса и дисбаланса в обществе и государстве. Созревание документа через длительные юридические и правовые цеха проходит не просто так - куют настоящий монолит, который про и для каждого белоруса.
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