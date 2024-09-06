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Главе японской дипмиссии в Беларуси был заявлен протест из-за шпионской деятельности гражданина Японии
Послу Японии заявлен протест в связи с тем, что была выявлена деятельность шпиона этой страны в Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
"В МИД Беларуси 6 сентября был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь", - сказал Анатолий Глаз.
В данный момент расследование дела находится на завершающей стадии, и мера ответственности за совершенные гражданином Японии преступления будет определена судом в полном соответствии с белорусским законодательством, подчеркнул пресс-секретарь МИД.
Он также прокомментировал публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ - они оставлены без рассмотрения в связи с неправомочностью.
"В данном контексте тем более выглядит нелепым протест по поводу демонстрации фильма, раскрывающего обществу преступный характер деяний японского гражданина", - сказал Анатолий Глаз. По его словам, все следственные процедуры были проведены в полном соответствии с белорусским законодательством и всеми международно-правовыми нормами. К задержанному был обеспечен консульский доступ, комфортные условия его содержания известны японской стороне, он обеспечен защитой, добровольно сотрудничает со следствием и идет на контакт со СМИ.
"При этом мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу, - заявил пресс-секретарь МИД. - Подчеркиваем неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет нашей страны".
Фото: БЕЛТА
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