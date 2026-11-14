Главная цель - помочь людям: один день в округе с Владимиром Подобедом

Эту неделю белорусские парламентарии провели в своих избирательных округах. Изучили на местах общественно-политическую ситуацию и вникли в процессы экономического и социального развития территорий. Делая такой срез, депутаты определили направления своей работы и поняли, какие законодательные акты нужно доработать, чтобы улучшить жизнь как в больших городах, так и в глубинке. Расскажем, чем обычно наполнен один день депутата.

Парламентарии от регионов работают в избирательных округах

Музей промышленного гиганта - "Могилевхимволокно". Экспозиции с рассказом о становлении отрасли и людях, которые развивали ее и поднимали страну из руин. Исторический экскурс о важности сохранения памяти о героях труда.

Опытом работы и отношением к профессии поделился на диалоговой площадке депутат Палаты представителей Владимир Подобед. Свой трудовой путь он начинал на этом же предприятии в должности энергетика. На встрече с молодежью и педагогами парламентарий обсудил, как важно быть полезным своей стране, и подчеркнул, что каждый голос будет услышан.

"Мне хотелось поделиться с ними своим опытом и рассказать о трудовом пути - от работы энергетиком до депутатской деятельности, а также порассуждать о том, что делает человека лидером. Главное - надо активно защищать интересы тех, кого ты представляешь. Только так можно заслужить внимание и доверие людей, которые видят - ты идешь с их вопросами до конца, потому что искренне уверен в своей правоте", - рассказал депутат Владимир Подобед.

В честь 30-летия института парламентаризма в этот же день на территории предприятия все вместе высадили аллею.

Развитие социальной сферы - одно из направлений деятельности парламентариев

Развитию социальной сферы парламентарии уделяют особое внимание. В центре внимания - доступность медицинских услуг. Так, после капитального ремонта отделений 6-я поликлиника превратилась в настоящий современный медицинский центр. Новое оборудование позволяет проводить диагностику и лечение на высоком уровне - это результат прямой поддержки со стороны государства.

Татьяна Кондакова, главный врач Могилевской поликлиники № 6:

"В клинике установлено семь аппаратов ультразвуковой диагностики, три из которых экспертного класса. Мы также полностью обновили стоматологическое отделение: закупили современные установки, микроскоп и оснастили собственную лабораторию. Благодаря такому техническому оснащению мы проводим практически все необходимые исследования на собственной базе, а пациенты получают результаты анализов в день обращения. Отделение физиотерапии также укомплектовано современным оборудованием высокого уровня".

Прием граждан и личные беседы на местах помогают депутатам решать многие проблемы - порой даже те, которые не находили отклика у профильных служб. Яркий пример - обращение жителей этой многоэтажки на проспекте Шмидта в Могилеве. Дом относится к старому жилому фонду.

"Работа депутата - это не только работа с законодательными актами в рабочем кабинете, это встреча с избирателями и само обращение, которое потом уже берется на контроль. Есть положительный эффект и на душе теплее от того, что человеку стало комфортнее", - рассказал Владимир Подобед.

Встречи в трудовых коллективах, с администрациями районов. Целая неделя работы в избирательных округах приносит свои результаты. Главная цель - помочь людям. Кроме того, важна поддержка региональных инициатив, направленных на развитие городов, поселков и районов, а следовательно - и страны в целом.