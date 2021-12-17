Главная елка Беларуси: 23 декабря покажут новогоднее представление "Волшебная сила"

Главная елка страны готовится к премьере! Новогоднее представление "Волшебная сила" покажут уже 23 декабря. В Большом зале Дворца Республики развернется сказочный лес. Его обитателям, а также Деду Морозу и Снегурочке, предстоит встретиться с разными персонажами и пройти различные испытания. Погружение зрителя в шоу пройдет незаметно: точность и слаженность действий сейчас отрабатывают на репетициях.