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Главная елка Беларуси: 23 декабря покажут новогоднее представление "Волшебная сила"
Главная елка страны готовится к премьере! Новогоднее представление "Волшебная сила" покажут уже 23 декабря. В Большом зале Дворца Республики развернется сказочный лес. Его обитателям, а также Деду Морозу и Снегурочке, предстоит встретиться с разными персонажами и пройти различные испытания. Погружение зрителя в шоу пройдет незаметно: точность и слаженность действий сейчас отрабатывают на репетициях.
Финальные штрихи вносят в декорации, на завершающей стадии также работа над костюмами. Вскоре начнутся генеральные прогоны новогоднего представления.
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