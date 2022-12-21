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Главная елка страны, новогодний бал, зимние спектакли - что еще запланировано в праздничной афише Минска?
Главная елка страны и новогодний бал, а еще зимние спектакли, выставки и танцевальные флешмобы. Только в столичной афише к празднику - более 250 мероприятий.
У Дворца спорта развернулась "Рождественская ярмарка". С 25 декабря по 7 января на сцене оживет "Сказка в моменте". Интерактивное шоу ежедневно стартует в 19:00. Там же будет работать концептуальная площадка "Мінск старажытны": гостей праздника познакомят с новогодней историей города. Кроме того, дарить зимнее настроение будут Дед Мороз и Снегурочка. 25 декабря ждем рождественские песни и бодрые танцы в программе "Щедрый вечер". Такое же семейное шоу запланировано также 7 января. В новогоднюю ночь концерт у Дворца спорта соберет зрителей с 0:00 до 4:00.
"Бал новогодних желаний" в Верхнем городе продлится до 2 января. Там же будут шуметь торговые ряды. Новой локацией стало Раковское предместье: во время Рождественской ярмарки пройдет праздничная программа. Кроме того, в этом году впервые состоится масштабный тематический квест. Разработана интерактивная карта "Вместе с Минском в 2023 год": туда внесли более 50 площадок (посетить надо 23 объекта).
Вручение подарков на финише квеста - у Дворца спорта. А сам праздничный маршрут пройдет через весь город. Только в новогоднюю ночь в столице, например, будут работать более 20 площадок во всех районах.
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