ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главная елка страны, новогодний бал, зимние спектакли - что еще запланировано в праздничной афише Минска?

Главная елка страны и новогодний бал, а еще зимние спектакли, выставки и танцевальные флешмобы. Только в столичной афише к празднику - более 250 мероприятий.

У Дворца спорта развернулась "Рождественская ярмарка". С 25 декабря по 7 января на сцене оживет "Сказка в моменте". Интерактивное шоу ежедневно стартует в 19:00. Там же будет работать концептуальная площадка "Мінск старажытны": гостей праздника познакомят с новогодней историей города. Кроме того, дарить зимнее настроение будут Дед Мороз и Снегурочка. 25 декабря ждем рождественские песни и бодрые танцы в программе "Щедрый вечер". Такое же семейное шоу запланировано также 7 января. В новогоднюю ночь концерт у Дворца спорта соберет зрителей с 0:00 до 4:00.

"Бал новогодних желаний" в Верхнем городе продлится до 2 января. Там же будут шуметь торговые ряды. Новой локацией стало Раковское предместье: во время Рождественской ярмарки пройдет праздничная программа. Кроме того, в этом году впервые состоится масштабный тематический квест. Разработана интерактивная карта "Вместе с Минском в 2023 год": туда внесли более 50 площадок (посетить надо 23 объекта).

Вручение подарков на финише квеста - у Дворца спорта. А сам праздничный маршрут пройдет через весь город. Только в новогоднюю ночь в столице, например, будут работать более 20 площадок во всех районах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все