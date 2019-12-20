Главная елка страны встречает гостей. Прямое включение

Большой зал Дворца Республики принимает Главную елку страны. Сейчас здесь завершается первый новогодний показ. Сказку каждому ребенку здесь дарят уже 15 лет. В этом году на праздник приехали не только дети со всех регионов Беларуси, но и гости из Прибалтики.



Почему приходить на Елку рекомендуют заблаговременно, и какая атмосфера царит во Дворце - расскажет Дарья Тарасова (прямое включение).



Здравствуйте. Главной елке - большой зал Дворца Республики. Ребята уже оценили представление и зарядились новогодней атмосферой. Первый показ собрал полторы тысячи зрителей. Давайте посмотрим, что, помимо самого спектакля, подготовили для маленьких гостей.





Праздник ждал ребят еще до начала представления

На разогрев - интерактивная развлекательная программа. Детей встречали герои из сказок и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В холле сияет и главный символ грядущего праздника. Зеленую красавицу украшают километры гирлянд и 172 шара. А вот в фойе для ребят и их родителей подготовили сразу 8 тематических зон. Здесь можно сделать новогодние фото на память.

Во Дворце Республики дали спектакль "Волшебная профессия"

За настроение зрителей отвечает 96 артистов. В этом году для маленьких эстетов поставили новый спектакль - "Волшебная профессия". Режиссер постановки Александр Вавилов предлагает ребятам узнать больше о жизни того, кто приносит праздник в каждый дом и творит добро. Для заслуженного артиста Беларуси Владимира Радзивилова это 25 сезон в роли главного Деда Мороза страны.