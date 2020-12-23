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Главная елка страны запускает марафон спектаклей
Главная елка страны официально зажжет свои огни! Марафон представлений открывают сегодня во Дворце Республики. По новому сценарию, юные зрители, не выезжая за пределы страны смогут поближе познакомиться с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже Китая. Действо сделают более захватывающим с помощью увеличенных на 250 квадратных метров 3D-экранов и интерактива. Есть и алгоритм антиковидных мер: так, зал будет заполнен только наполовину, каждый зритель должен соблюдать масочный режим. Сокращено и количество показов спектаклей, чтобы обезопасить и большую труппу актеров мюзикла.
Свои пригласительные на спектакль получили воспитанники детских домов и многодетные семьи. Это традиционный подарок от государства в рамках акции "Наши дети".
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