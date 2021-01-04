Главная елка в столице - в топ-5 самых высоких в СНГ

Минск - в новогоднем рейтинге. Главная елка белорусской столицы вошла в топ-5 самых высоких в СНГ. Наше 30-метровое новогоднее дерево на Октябрьской площади занимает третье место в рейтинге. В лидерах - Ашхабад (здесь высота символа праздника - 41 метр). Затем Ташкент - их елка "выросла" до 36 метров. Замыкают топ Нур-Султан и Бишкек - деревья по 25 метров каждое. Кстати, такой же высоты и Главная елка в Москве.