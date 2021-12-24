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Главная елка Витебска зажгла огни

В Витебске зажгли огни на главной елке региона. Шесть тысяч разноцветных светодиодов и гирлянды, длина которых почти два километра, засияли в одно мгновение. На вершине новогоднего дерева новая Вифлеемская звезда. Из новых декораций праздника также колесо обозрения. Для детей и взрослых организаторы подготовили и праздничное шоу. Новинкой стала музыкальная викторина с ценными призами.


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Впервые под новогодней елкой в Витебске организована праздничная торговля в специально построенных деревянных домиках. А вот каток на площади Победы — уже традиционный атрибут эпицентра праздника.

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