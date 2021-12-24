Главная елка Витебска зажгла огни

В Витебске зажгли огни на главной елке региона. Шесть тысяч разноцветных светодиодов и гирлянды, длина которых почти два километра, засияли в одно мгновение. На вершине новогоднего дерева новая Вифлеемская звезда. Из новых декораций праздника также колесо обозрения. Для детей и взрослых организаторы подготовили и праздничное шоу. Новинкой стала музыкальная викторина с ценными призами.