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Главная фан-зона II Европейских игр открыта и принимает первых болельщиков
И уже сегодня жители и гости белорусской столицы могли оценить главную фан-зону II Европейских игр. Площадка у Дворца спорта открыта и уже принимает первых болельщиков. В эти минуты там проходит концертная программа "Обратный отсчет".
Что еще приготовили для гостей спортивного форума - спросим у Юлии Токарь (прямое включение). Действительно, концерт уже начался. Официальный старт открытию самой большой фан-зоны страны дан. Мероприятие открыл Президентский оркестр Беларуси и дальше марафон "Обратный отсчет»" подхватили белорусские исполнители.
В эти минуты ко мне подошел ведущий концерта Виталий Карпанов (видео).
Пока мы здесь, сразу расскажу о главных атрибутах фан-зоны. На сцене установлены три led-экрана. Они и покажут трансляцию соревнований. Мониторы ультрасовременные - изображение будет видно даже при самом ярком солнце. Открываться фан-зона будет с началом турниров, а закрываться только к полуночи. Интересно, что на сцене будет проходить и медальная церемония по легкой атлетике, так что гости ничего не пропустят. И даже смогут взять мастер-класс у профессиональных спортсменов. Кстати, уже в пятницу откроются еще две фан-зоны в Минске - у "Чижовка" и "Минск-Арены". У каждой локации свой формат: национальный, музыкальный, танцевальный. Спортивно-развлекательные площадки развернутся и во всех областных центрах - всего их будет 10. Отметим, фан-зоны в эти дни развернутся во всех регионах страны. А у нас продолжается телемарафон. Впереди еще много интересного.
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