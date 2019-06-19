Главная фан-зона II Европейских игр открыта и принимает первых болельщиков

Пока мы здесь, сразу расскажу о главных атрибутах фан-зоны. На сцене установлены три led-экрана. Они и покажут трансляцию соревнований. Мониторы ультрасовременные - изображение будет видно даже при самом ярком солнце. Открываться фан-зона будет с началом турниров, а закрываться только к полуночи. Интересно, что на сцене будет проходить и медальная церемония по легкой атлетике, так что гости ничего не пропустят. И даже смогут взять мастер-класс у профессиональных спортсменов. Кстати, уже в пятницу откроются еще две фан-зоны в Минске - у "Чижовка" и "Минск-Арены". У каждой локации свой формат: национальный, музыкальный, танцевальный. Спортивно-развлекательные площадки развернутся и во всех областных центрах - всего их будет 10. Отметим, фан-зоны в эти дни развернутся во всех регионах страны. А у нас продолжается телемарафон. Впереди еще много интересного.