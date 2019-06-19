Главная фан-зона II Европейских игр совсем скоро примет первых гостей

Создать праздник и уют на Европейских играх стараются все службы столицы. Гостеприимство минских фан-зон давно известно. К слову, самая масштабная площадка для болельщиков (у Дворца спорта) откроется сегодня, а остальные (у "Чижовка-Арены" и "Минск-Арены", а также во всех областных центрах и крупных городах) начнут свою работу в пятницу.



А пока фан-зоны не наполнились болельщиками, у нас есть возможность посмотреть, как зона отдыха для поклонников спорта устроена изнутри. Репортаж Александры Кавелич.



Пока здесь еще не многолюдно, но это, скорее, затишье перед большой спортивной бурей. Главная фон-зона II Европейских игр совсем скоро примет первых гостей. На площадке у Дворца спорта готовы десятки локаций для болельщиков. А их тут будет уж точно немало - рядом сразу две арены турнира.



Гостей встречает трехметровый трансформер и, конечно, талисман турнира - лисенок Лесик. Буквально каждый метр этой площадки погружается в атмосферу II Европейских игр. К слову, главная фан-зона чемпионата зашумит не меньше, чем спортивные трибуны. На больших экранах будут транслировать соревнования в режиме реального времени.



Яркий старт спортивному празднику дадут через несколько часов - программу «Обратный отсчет» откроет Президентский оркестр Беларуси. А уже завтра болельщики отправятся в большое путешествие - каждый день на этой площадке свою культуру будет презентовать одна из стран-участниц.



А здесь развернется танцпол под открытым небом. Такой формат выбрали для фан-зоны у "Минск-Арены". Подхватывать ритмы болельщики будут в такт гимнастам – именно они будут выступать по соседству.



Еще один местом для болельщиков станет территория у "Чижовка-Арены". Заряжать спортивным азартом здесь будут не только атлеты во время прямых трансляций, но и артисты. В сет-листе самые разные направления - от народных мотивов до рока.



К слову, фан-зоны развернутся не только в столице. Погрузиться в атмосферу спортивного праздника 21 июня смогут и жители всех областных центров, а также Бобруйска и Молодечно.