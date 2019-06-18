Главная фан-зона II Европейских игр уже завтра примет гостей

На площадке у Дворца спорта для болельщиков будет работать фуд-корт и десятки развлекательных локаций, сейчас завершается монтаж оборудования. Первыми на большую сцену завтра вечером выйдут представители Президентского оркестра Беларуси. А после в течение одиннадцати дней посетители отправятся в настоящее путешествие по разным странам - свою культуру в фан-зоне представят участники спортивного форума.



В день открытия II Европейских игр - 21 июня - для болельщиков откроют еще две локации: возле "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены". Там будут проходить прямые трансляции соревнований, а также выступят артисты различных музыкальных направлений.