Главная икона католиков и орган - в безопасности. Подробности пожара в храме Будслава

Срочная информация поступает сегодня из Мядельского района. В Будславе - возгорание в известном католическом храме. Сообщение о задымлении поступило спасателям от священнослужителя утром. В момент ЧП в здании прихожан не было. МЧС обнаружило задымление и пожар под кровлей. Как сообщается, главная икона белорусских католиков - Матери Божией Будславской - спасена. Также волонтеры из храма успели вынести ценности. Около 10 утра крыша костела над центральным нефом в результате пожара обрушилась. Внутри большое задымление, сообщает портал Римско-католической церкви.