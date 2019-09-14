Главная концертная площадка развернулась на Октябрьской площади

В самом сердце белорусской столицы - на Октябрьской площади - жители и гости приветствовали тех, кто своим усердным трудом делает наш город еще краше и успешнее. Награды получили минчане года. Там же и главная концертная площадка.



На ней работает наша съемочная группа. На прямой связи Лидия Заблоцкая (прямое включение). Отмечу сразу, что несмотря на осенний холод, люди идут сюда, на Октябрьскую площадь, и слушают именитых белорусских исполнителей. За моей спиной та самая главная сцена. К слову, и певцам, и ансамблям танца аккомпанирует сегодня Президентский оркестр Беларуси. Концерт нетипичный. Сегодня здесь микс музыки и хореографии. От песен о войне и постановок под партитуры Чайковского до отрывков рок-оперы в исполнении солистов Большого театра и, конечно, премьерных песен о родной стране.

Обладателями звания "Минчанин года - 2019" стали 13 горожан



Такой музыкальный подарок не только для зрителей, но и для обладателей звания "Минчанин года - 2019". В списке номинаций - промышленность, ЖКХ, высшее образование, социальная защита населения, культура и правоохранительные органы. Имена лучших по традиции определяет Мингорисполком уже в девятнадцатый раз. В этом году 13 лауреатов. Это кондитер, инженер, учитель химии, врач-травматолог, фотограф, пожарный. Каждый внес личный вклад в развитие Минска. С некоторыми из лауреатов мы пообщались еще до церемонии. Попрошу режиссеров показать их эмоции.

На концертной площадке - классика, ретро и современные хиты

Сделаем акцент и на, пожалуй, главной концертной площадке столицы сегодня. В трек-листе классика, ретро и современные хиты. Исполняют их около двух десятков именитых артистов - Инна Афанасьева и Илья Сильчуков, Юлия Быкова и Олег Пауля. Масштабность придают и хореографические коллективы столицы, а также артисты Белгосцирка. Здесь зрители подпевали "Синей вечности" Магомаева и уже ставшему классикой треку "Родники" группы "Аура". Сейчас попрошу режиссеров показать отрывок концерта и комментарии исполнителей о Минске (видео).

Конечно, не обойдется и без подарков Минску. Так, премьера песни о столице от народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и обладателя премии "За духовное возрождение" Юлии Быковой.





