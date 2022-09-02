Главная проблема для Запада и НАТО - провал их планов в Украине, утверждает финский политолог

Поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил финский политолог. Йохан Бекман также отметил, что эти действия можно назвать несанкционированными из-за внеблокового статуса Киева. "Главная проблема для Запада и НАТО - провал их планов в Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта", - резюмировал Бекман. Политолог подчеркнул, что своими действиями альянс сделал Украину оружием против России.