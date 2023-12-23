Главная профсоюзная елка порадовала более 300 ребят из Гомельской области

Более 300 девчонок и мальчишек со всей Гомельской области стали участниками главной профсоюзной елки региона. Новогодний праздник в драматическом театре собрал воспитанников социальных приютов, школ-интернатов, детей с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами ребята отправились в увлекательное путешествие. Много пели, танцевали, состязались в конкурсах. Сладкие подарки получили те, кто проявил активность. На новогоднем утреннике царила атмосфера веселья, магии и волшебства.

"В рамках этой акции мы поддержим детей денежными сертификатами, канцелярскими принадлежностями, одеждой, обувью. Приобретены посредствам коллективного договора билеты в цирк, на самую главную елку, во дворцы культуры", - рассказала зампредседателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.