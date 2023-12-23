3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главная профсоюзная елка порадовала более 300 ребят из Гомельской области
Более 300 девчонок и мальчишек со всей Гомельской области стали участниками главной профсоюзной елки региона. Новогодний праздник в драматическом театре собрал воспитанников социальных приютов, школ-интернатов, детей с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей.
Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами ребята отправились в увлекательное путешествие. Много пели, танцевали, состязались в конкурсах. Сладкие подарки получили те, кто проявил активность. На новогоднем утреннике царила атмосфера веселья, магии и волшебства.
"В рамках этой акции мы поддержим детей денежными сертификатами, канцелярскими принадлежностями, одеждой, обувью. Приобретены посредствам коллективного договора билеты в цирк, на самую главную елку, во дворцы культуры", - рассказала зампредседателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская.
Ежегодная благотворительная акция накануне новогодних праздников наполняется добрыми делами.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ